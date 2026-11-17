فيينا-سانا



بحثت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، مع مسؤولين نمساويين وهولنديين في وزارتَي الداخلية والخارجية، آفاق التعاون المشترك في ملفات الهجرة واللاجئين، ودعم سوريا في مجال إعادة الإعمار، وذلك على هامش أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026 المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.



والتقت عثمان السفير جورج شتيلفريد، المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، وبحث الجانبان إمكانيات توثيق التعاون بين مختلف الوزارات، ومجالات العمل المشترك، على أن تتواصل المشاورات بشأن مشاريع مستقبلية.



كما بحثت عثمان مع جيرالد شتروماير، نائب رئيس مكتب وزير الداخلية النمساوي، أهمية الجالية السورية في النمسا، وملفات الإقامة وأوضاع السوريين، إضافة إلى آفاق المرحلة المقبلة.



وفي اجتماع آخر، التقت عثمان وفداً هولندياً ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل وقطاع الهجرة، برئاسة إستر بايس، المديرة العامة للهجرة في وزارة العدل والأمن الهولندية، حيث تناول اللقاء سبل إطلاق مشاريع مشتركة لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتهيئة فرص العمل للراغبين في العودة، إضافة إلى بحث إمكانية توفير فرص للتدريب المهني في هولندا، على أن تتواصل المناقشات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



وتشارك عثمان، في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026، ‏الذي انطلق أمس ‏الإثنين ‏في العاصمة النمساوية، ‏ويستمر يومين وينظمه المركز الدولي ‏لتطوير سياسات ‏الهجرة (‏ICMPD‏)، بمشاركة وزراء ومسؤولين ‏وممثلين ‏عن منظمات دولية.‏



ويتمحور المؤتمر حول أعمال الشراكات ‏الدولية في مجال الهجرة في ظل ‏المتغيرات ‏الجيوسياسية والأمنية، وقضايا النزوح والتعافي وإعادة ‌‏الإعمار، كما يبحث تنقّل العمالة والكفاءات، والتحولات ‏التي تشهدها ‏أسواق العمل العالمية، وسبل تعزيز ‏التعاون بين دول المنشأ والعبور ‏والمقصد.