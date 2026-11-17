أنقرة-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك في العاصمة التركية أنقرة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السورية- الأمريكية، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الوزير الشيباني قد عقد في وقت سابق اليوم مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله حرص سوريا وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ما يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.