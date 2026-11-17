دمشق-سانا‏

أكدت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي هينريكا ‏تراوتمان أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يعكس الدعم الدولي القوي لجهود ‏التعافي الاقتصادي والتنموي، مشددة على أن المقترحات والتوصيات التي يقدمها ‏الاتحاد الأوروبي تستند إلى الأولويات السورية.‏

وأوضحت تراوتمان، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى المنعقد في قصر المؤتمرات ‏بدمشق، أن مساهمات الشركاء ارتفعت بأكثر من 30 بالمئة، لتتجاوز 3.5 مليارات ‏دولار، مشيرة إلى أن انعقاد المنتدى بقيادة سورية يتيح تحديد الفجوات والاحتياجات، ‏ورصد مجالات تداخل الجهود، ما يعزز التنسيق ويوجه المساهمات نحو الأولويات ‏الوطنية.‏

القطاع الخاص شريك مهم

وأشارت تراوتمان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً ‏مهماً وأساسياً في القطاعات ذات الأولوية، موضحة أن الدعم الإنساني سيستمر خلال ‏المرحلة المقبلة، مع أهمية الانتقال التدريجي نحو إقامة شراكات حقيقية وتعزيز مسار ‏التعافي الاقتصادي.‏

التوجه إلى استعادة البنية التحتية

وذكرت تراوتمان أن العمل جارٍ للبدء بإعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة ‏حمص، في خطوة عملية نحو استعادة البنية التحتية، لافتة إلى أن سنوات الحرب ‏أرهقت المؤسسات السورية، وتسببت بهجرة العديد من الكفاءات والمهنيين على مدى ‌‏15 عاماً، فيما تشكل عودة بعضهم مؤشراً إيجابياً.‏

وأشارت إلى وجود فرص لإنشاء مركز يعمل وفق مبدأ “النافذة الواحدة”، بهدف دعم ‏إعادة بناء المؤسسات على أسس مؤسساتية سليمة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ‏وشركاءه أطلقوا، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، مركزاً ‏لتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات السورية، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار.‏

وقالت تراوتمان: إنه تم تحديد مجموعة من المؤسسات الدولية، بينها صندوق النقد ‏الدولي والبنك الدولي، لتقديم المشورة والدعم التقني والفني للحكومة السورية ضمن ‏مظلة واحدة، ما يضمن عدم تداخل الجهود أو تكرار الأعمال، مع إتاحة الأدوات ‏الأوروبية المتاحة، بما فيها الأدوات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ‏لمساعدة الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها.‏

ولفتت إلى تطوير خطة عمل لدعم الإدارة المالية العامة في سوريا وإطار الاقتصاد ‏الكلي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.‏

وأضافت أنه جرى تكليف خبيرين للعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين لمدة عام، ‏وخبيرين آخرين العمل مع مصرف سوريا المركزي للمدة نفسها، بهدف دعم الحكومة ‏في تنفيذ التغييرات التي تسعى إليها.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون ‏المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، ‏بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏