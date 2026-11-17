دمشق-سانا
أكدت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي هينريكا تراوتمان أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يعكس الدعم الدولي القوي لجهود التعافي الاقتصادي والتنموي، مشددة على أن المقترحات والتوصيات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تستند إلى الأولويات السورية.
وأوضحت تراوتمان، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن مساهمات الشركاء ارتفعت بأكثر من 30 بالمئة، لتتجاوز 3.5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن انعقاد المنتدى بقيادة سورية يتيح تحديد الفجوات والاحتياجات، ورصد مجالات تداخل الجهود، ما يعزز التنسيق ويوجه المساهمات نحو الأولويات الوطنية.
القطاع الخاص شريك مهم
وأشارت تراوتمان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً مهماً وأساسياً في القطاعات ذات الأولوية، موضحة أن الدعم الإنساني سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مع أهمية الانتقال التدريجي نحو إقامة شراكات حقيقية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي.
التوجه إلى استعادة البنية التحتية
وذكرت تراوتمان أن العمل جارٍ للبدء بإعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة حمص، في خطوة عملية نحو استعادة البنية التحتية، لافتة إلى أن سنوات الحرب أرهقت المؤسسات السورية، وتسببت بهجرة العديد من الكفاءات والمهنيين على مدى 15 عاماً، فيما تشكل عودة بعضهم مؤشراً إيجابياً.
وأشارت إلى وجود فرص لإنشاء مركز يعمل وفق مبدأ “النافذة الواحدة”، بهدف دعم إعادة بناء المؤسسات على أسس مؤسساتية سليمة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه أطلقوا، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، مركزاً لتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات السورية، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار.
وقالت تراوتمان: إنه تم تحديد مجموعة من المؤسسات الدولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتقديم المشورة والدعم التقني والفني للحكومة السورية ضمن مظلة واحدة، ما يضمن عدم تداخل الجهود أو تكرار الأعمال، مع إتاحة الأدوات الأوروبية المتاحة، بما فيها الأدوات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدة الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها.
ولفتت إلى تطوير خطة عمل لدعم الإدارة المالية العامة في سوريا وإطار الاقتصاد الكلي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضافت أنه جرى تكليف خبيرين للعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين لمدة عام، وخبيرين آخرين العمل مع مصرف سوريا المركزي للمدة نفسها، بهدف دعم الحكومة في تنفيذ التغييرات التي تسعى إليها.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.