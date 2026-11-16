نيويورك-سانا

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، أن تحقيق التعافي الاقتصادي السريع في سوريا يمثل أولوية بالغة الأهمية، محذراً من أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع لا تزال تشكل تحدياً أمام المضي قدماً في هذا المسار.

ورحب كوردوني، خلال إحاطة قدمها عبر الفيديو اليوم الإثنين في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون خلال الشهر الجاري، مشدداً على ضرورة أن تستجيب المساعدات والاستثمارات للأولويات التي تحددها الدولة السورية، وأن تكمل الجهود القائمة، بما يسهم في تحسين الخدمات وسبل العيش وخلق فرص العمل.

ولفت إلى أن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة في سوريا ينبغي أن يترافق مع خطوات ملموسة في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يحقق الفائدة لجميع السوريين.

الأولويات الحالية هي ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار والاستقرار

قال كوردوني‏: “مع اقتراب سوريا من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تُبذل جهود كبيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد لضمان نجاح المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن الأولويات الحالية تتمثل في ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن.

وأوضح أن تشكيل مجلس الشعب يعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار بناء المؤسسات، مبيناً أن هناك توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة.

ورحب كوردوني بالالتزامات التي أعلنتها الحكومة السورية خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان مشاركة أوسع للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المسارات الوطنية.

كما أشار إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما في ذلك التوغلات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة وعمليات الاعتقال والقصف وتجريف الأراضي، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية وقطاع المياه، مؤكداً أن لهذه الأنشطة تداعيات خطيرة على المدنيين.

وكرر ‏كوردوني ‏دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها بشكل كامل، والعمل على حل قضية السوريين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

تقدم حقيقي رغم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى أن سوريا تشهد مؤشرات واضحة على إحراز تقدم، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة.

وقال: “التقدم المحرز في سوريا حقيقي، وكذلك الفرصة المتاحة اليوم”، مشيراً إلى أن نحو 60 ألف نازح داخلي إضافي عادوا إلى منازلهم منذ تشرين الأول الماضي، ثلثاهم من المخيمات، إضافة إلى عودة 18 ألف لاجئ.

وأوضح أن العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، محذراً من أن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب لا تزال تشكل واحدة من أبرز العقبات أمام العودة الآمنة والمستدامة.

وأشار يحيى إلى أنه منذ آخر إحاطة قدمها أمام المجلس الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وأصيب أكثر من 80 آخرين، من بينهم 35 طفلاً، نتيجة الألغام ومخلفات الحرب.

ونبّه يحيى إلى أن اقتراب فصل الشتاء سيزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية، موضحاً أن نحو 2.4 مليون شخص قد يحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال الفترة المقبلة.

مواجهة شلل الأطفال

في الجانب الصحي، أكد المسؤول الأممي أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال لدى 3 أطفال في دير الزور يمثل تذكيراً جديداً بالتحديات التي لا تزال تواجه مسار التعافي في سوريا.

وأوضح أن وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وشركاء آخرين، تمكنت من تطعيم أكثر من 34 ألف طفل، مؤكداً في الوقت نفسه أن حملات التطعيم وحدها لا تكفي بعد سنوات من الحرب التي أضعفت برامج التحصين الروتينية.

وأشار يحيى إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل أداء مهامها رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن نقص التمويل، مؤكداً ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لدعم ملايين السوريين، الذين باتت لديهم فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم واستعادة سبل عيشهم.