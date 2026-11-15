وزير الطاقة يبحث مع السفير التشيكي التعاون لتطوير قطاع الطاقة في ‏سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، مع السفير التشيكي في سوريا ‏فيتسلاف بيفونكا والوفد المرافق له، واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات ‏التي تواجه بنيته التحتية، وذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة ‏السورية للكهرباء “‏SEC‏” وشركة “‏Energy Care‏” لإعادة تأهيل ‏مجموعات توليدية في محطة حلب الحرارية.‏

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع تناول الجهود ‏المبذولة لإعادة تأهيل المنشآت والمرافق ورفع كفاءتها التشغيلية، ما يسهم ‏في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على تلبية ‏الاحتياجات الوطنية.‏

كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون السوري التشيكي في مجالات الطاقة، ‏وإمكانية توسيع الشراكات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات ‏والإمكانات التشيكية في دعم مشاريع إعادة التأهيل والتطوير، بما يواكب ‏أولويات الوزارة في النهوض بالقطاع ورفع كفاءة مؤسساته وخدماته.‏

وكانت الشركة السورية للكهرباء “‏SEC‏” وقعّت في وقت سابق اليوم، مع ‏شركة “‏Energy Care‏”، اتفاقية لإعادة تأهيل المجموعات التوليدية الثانية ‏والثالثة والرابعة في ‏محطة حلب الحرارية، باستطاعة تصميمية إجمالية تبلغ ‌‏639 ميغا واط.‏