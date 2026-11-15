وزير الطاقة يبحث مع السفير التشيكي التعاون لتطوير قطاع الطاقة في ‏سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، مع السفير التشيكي في سوريا فيتسلاف بيفونكا والوفد المرافق له، واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجه بنيته التحتية، وذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة السورية للكهرباء “SEC” وشركة “Energy Care” لإعادة تأهيل مجموعات توليدية في محطة حلب الحرارية.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المنشآت والمرافق ورفع كفاءتها التشغيلية، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على تلبية الاحتياجات الوطنية.
كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون السوري التشيكي في مجالات الطاقة، وإمكانية توسيع الشراكات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات والإمكانات التشيكية في دعم مشاريع إعادة التأهيل والتطوير، بما يواكب أولويات الوزارة في النهوض بالقطاع ورفع كفاءة مؤسساته وخدماته.
وكانت الشركة السورية للكهرباء “SEC” وقعّت في وقت سابق اليوم، مع شركة “Energy Care”، اتفاقية لإعادة تأهيل المجموعات التوليدية الثانية والثالثة والرابعة في محطة حلب الحرارية، باستطاعة تصميمية إجمالية تبلغ 639 ميغا واط.