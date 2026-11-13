السفارة السورية في الرياض تنقذ بحَّارة سوريين علقوا 6 أشهر قبالة جازان

الرياض-سانا
تحركت السفارة السورية في الرياض فور تلقيها اتصال استغاثة عبر خط الطوارئ، ونسقت مباشرة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإنقاذ خمسة بحَّارة سوريين، بينهم قبطان، وتسهيل دخولهم إلى أراضي المملكة، منهيةً بذلك معاناة بحرية استمرت ستة أشهر قبالة ميناء جازان.
وروى القبطان وليد محمد أبو بكر، المنحدر من جزيرة أرواد، لـ سانا، تفاصيل الحادثة، موضحاً أنه وجد نفسه وطاقمه في مواجهة المجهول وسط عواصف البحر الأحمر ونفاد المؤن والوقود، بعد تخلي مالك السفينة عنهم وتركهم عرضة للخطر والمرض، قبل أن تلوح بارقة أمل مع استجابة السفارة السورية في الرياض وتعاون السلطات السعودية.
تحرك دبلوماسي عاجل وتعاون سعودي
وفي تفاصيل الاستجابة الرسمية، أفادت السفارة السورية في الرياض لـ سانا، بأنها تلقت، عبر خط الطوارئ المخصص لخدمة المواطنين، اتصال استغاثة من القبطان أبو بكر، أوضح فيه أن سفينته عالقة قبالة ميناء جازان، وعلى متنها أربعة بحَّارة سوريين إلى جانبه، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية قاسية حالت دون تمكنهم من مواصلة رحلتهم.
وأكدت السفارة أنها بادرت فور تلقي البلاغ إلى متابعة أوضاع البحَّارة، وبدأت التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في السعودية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى أراضيها وتقديم المساعدة اللازمة لضمان سلامتهم.
وأشارت السفارة إلى أن هذه الجهود تنبع من مسؤوليتها في رعاية شؤون المواطنين السوريين والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، موجهةً الشكر والتقدير للمملكة على تعاونها وتجاوبها الكبيرين في معالجة حالة الطاقم.
حصار الجوع والعطش
وعن الظروف المعيشية القاسية خلال أشهر الانتظار الستة، أوضح القبطان أن الجوع والعطش ونفاد الوقود حاصروا الطاقم، ما اضطرهم إلى تقنين استهلاك الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأحمر.
بداية الأزمة وتخلي المالك عن مسؤولياته
وبحسب القبطان أبو بكر، بدأت الأزمة عندما رفض المفتشون البحريون وإدارة الموانئ في جازان استقبال السفينة للشحن، بسبب تردي حالتها الفنية وعدم أهليتها للإبحار، وأشار إلى أن مالكها، وهو تاجر يمني حديث العهد بالقطاع البحري، لم يمضِ على شرائه السفينة سوى ستة أشهر، قبل أن ينسحب من الوكالة البحرية ويختفي، متهرباً من التزاماته المالية وتاركاً الطاقم في مواجهة المجهول.
وأضاف أن ضباطاً من حرس الحدود وإدارة الموانئ صعدوا إلى السفينة للتحقيق معه، فقدم لهم الوثائق والسجلات التي تثبت براءة الطاقم، ما أسهم في إخلاء مسؤوليته وتقدير تعاونه واحترافيته.
باخرة متهالكة وأعطال جسيمة
وكشف القبطان أن عمر السفينة يتجاوز 45 عاماً، وأنها تعاني أعطالاً جسيمة، أبرزها ثقوب في قاعها وعارضتها الرئيسية (Keel) وخزانات مياه الاتزان (Ballast Tanks)، ما تسبب بتسرب المياه، إلى جانب تهالك مولدات الكهرباء وتدني كفاءة المحرك الرئيسي.
وأكد القبطان أبو بكر أن التواصل مع السفارة السورية شكّل نقطة التحول في الأزمة، إذ بدأت التحركات الرسمية للضغط على الوكيل البحري من أجل إيجاد حل.
وأشاد بالجهود التي بذلها موظفو السفارة، والتي أثمرت نقل البحَّارة إلى جدة تمهيداً لعودتهم إلى سوريا.
وفي سياق حديثه عن تداعيات المحنة، أشار القبطان أبو بكر إلى أنه استثمر فترة احتجازه في البحر في تأليف كتابه الأول بعنوان “الشفاء يبدأ من الرجوع إلى الله”، ويقع في نحو 120 صفحة، متخذاً من هذه التجربة فرصة للكتابة والتأمل.