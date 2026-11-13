السفارة السورية في الرياض تنقذ بحَّارة سوريين علقوا 6 أشهر قبالة جازان

الرياض-سانا‏

تحركت السفارة السورية في الرياض فور تلقيها اتصال استغاثة عبر خط الطوارئ، ‏ونسقت مباشرة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإنقاذ خمسة بحَّارة ‏سوريين، بينهم قبطان، وتسهيل دخولهم إلى أراضي المملكة، منهيةً بذلك معاناة بحرية ‏استمرت ستة أشهر قبالة ميناء جازان.

وروى القبطان وليد محمد أبو بكر، المنحدر من جزيرة أرواد، لـ سانا، تفاصيل الحادثة، ‏موضحاً أنه وجد نفسه وطاقمه في مواجهة المجهول وسط عواصف البحر الأحمر ‏ونفاد المؤن والوقود، بعد تخلي مالك السفينة عنهم وتركهم عرضة للخطر والمرض، ‏قبل أن تلوح بارقة أمل مع استجابة السفارة السورية في الرياض وتعاون السلطات ‏السعودية.

تحرك دبلوماسي عاجل وتعاون سعودي

وفي تفاصيل الاستجابة الرسمية، أفادت السفارة السورية في الرياض لـ سانا، بأنها ‏تلقت، عبر خط الطوارئ المخصص لخدمة المواطنين، اتصال استغاثة من القبطان ‏أبو بكر، أوضح فيه أن سفينته عالقة قبالة ميناء جازان، وعلى متنها أربعة بحَّارة ‏سوريين إلى جانبه، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية قاسية حالت دون تمكنهم من ‏مواصلة رحلتهم.

وأكدت السفارة أنها بادرت فور تلقي البلاغ إلى متابعة أوضاع البحَّارة، وبدأت ‏التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في السعودية لتسهيل إجراءات ‏دخولهم إلى أراضيها وتقديم المساعدة اللازمة لضمان سلامتهم.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الجهود تنبع من مسؤوليتها في رعاية شؤون المواطنين ‏السوريين والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، موجهةً الشكر والتقدير للمملكة على ‏تعاونها وتجاوبها الكبيرين في معالجة حالة الطاقم.

حصار الجوع والعطش

وعن الظروف المعيشية القاسية خلال أشهر الانتظار الستة، أوضح القبطان أن الجوع ‏والعطش ونفاد الوقود حاصروا الطاقم، ما اضطرهم إلى تقنين استهلاك الكهرباء رغم ‏ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأحمر.

بداية الأزمة وتخلي المالك عن مسؤولياته

وبحسب القبطان أبو بكر، بدأت الأزمة عندما رفض المفتشون البحريون وإدارة الموانئ ‏في جازان استقبال السفينة للشحن، بسبب تردي حالتها الفنية وعدم أهليتها للإبحار، ‏وأشار إلى أن مالكها، وهو تاجر يمني حديث العهد بالقطاع البحري، لم يمضِ على ‏شرائه السفينة سوى ستة أشهر، قبل أن ينسحب من الوكالة البحرية ويختفي، متهرباً ‏من التزاماته المالية وتاركاً الطاقم في مواجهة المجهول.

وأضاف أن ضباطاً من حرس الحدود وإدارة الموانئ صعدوا إلى السفينة للتحقيق معه، ‏فقدم لهم الوثائق والسجلات التي تثبت براءة الطاقم، ما أسهم في إخلاء مسؤوليته ‏وتقدير تعاونه واحترافيته.

باخرة متهالكة وأعطال جسيمة

وكشف القبطان أن عمر السفينة يتجاوز 45 عاماً، وأنها تعاني أعطالاً جسيمة، ‏أبرزها ثقوب في قاعها وعارضتها الرئيسية (‏Keel‏) وخزانات مياه الاتزان (‏Ballast ‎Tanks‏)، ما تسبب بتسرب المياه، إلى جانب تهالك مولدات الكهرباء وتدني كفاءة ‏المحرك الرئيسي.

وأكد القبطان أبو بكر أن التواصل مع السفارة السورية شكّل نقطة التحول في الأزمة، ‏إذ بدأت التحركات الرسمية للضغط على الوكيل البحري من أجل إيجاد حل.

وأشاد بالجهود التي بذلها موظفو السفارة، والتي أثمرت نقل البحَّارة إلى جدة تمهيداً ‏لعودتهم إلى سوريا.

وفي سياق حديثه عن تداعيات المحنة، أشار القبطان أبو بكر إلى أنه استثمر فترة ‏احتجازه في البحر في تأليف كتابه الأول بعنوان “الشفاء يبدأ من الرجوع إلى الله”، ‏ويقع في نحو 120 صفحة، متخذاً من هذه التجربة فرصة للكتابة والتأمل.