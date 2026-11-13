الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الخارجية تلغي شرط الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين إلى سوريا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الخارجية تلغي شرط الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين إلى سوريا

photo 2026 11 13 20 28 48 الخارجية تلغي شرط الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين إلى سوريا
معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر-دمشق-سانا

دمشق -سانا
 
أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، ‏أن الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقاً، وذلك بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، والذي تم اتخاذه بصورة مؤقتة.
 
وأوضح العمر في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقاً.
 

القنصل العام السوري في جدة يتسلّم الإجازة القنصلية
فيدان يؤكد توافق أنقرة وواشنطن على وحدة سوريا وأهمية استقرارها الإقليمي
سوريا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لتركيا بضحايا حادث تحطم طائرة الشحن العسكرية
باراك: قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب علامة تاريخية
مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار