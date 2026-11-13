الخارجية تلغي شرط الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين إلى سوريا

دمشق -سانا



أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، ‏أن الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقاً، وذلك بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، والذي تم اتخاذه بصورة مؤقتة.



وأوضح العمر في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقاً.

