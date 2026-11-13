الصباغ يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

روما-سانا‏

قدّم السفير حسين الصباغ أوراق اعتماده إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتور شو دونيو، بصفته مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقرها الرئيسي بالعاصمة الإيطالية روما.

وأكد السفير الصباغ خلال اللقاء اليوم الخميس على الأهمية التي توليها سوريا للتعاون مع المنظمة في مجالات التعافي الزراعي والأمن الغذائي، مشيراً إلى الحاجة للعمل على مشاريع إستراتيجية للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة التنمية الدولية.

من جانبه، عبر المدير العام للفاو عن استعداده وفريقه للعمل الوثيق مع البعثة الدائمة لسوريا، واستعرض عدداً من أقسام المنظمة التي يمكن أن يكون لها الدور الأكبر في تقديم مبادرات خاصة، بما في ذلك استعادة دورها في مجال الدراسات والتطوير الزراعي.