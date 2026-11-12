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قاديش يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي ‏استئناف التعاون وتمويل مشاريع التعافي

photo 3 2026 11 12 22 31 10 Copy قاديش يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي ‏استئناف التعاون وتمويل مشاريع التعافي
لقاء قتيبة قاديش مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)-دمشق-12-11-2026-سانا

دمشق-سانا

التقى معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا السفير مايكل أونماخت، يرافقه وفدٌ من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، في أول زيارة للبنك إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً.

وجاءت الزيارة بدعوة وتنسيق من إدارة التعاون الدولي في الوزارة التي سهّلت لقاءات الوفد مع الوزارات المعنية، بهدف استئناف التعاون وإعادة تفعيل العلاقات المؤسسية بين سوريا والبنك.

وبحث الجانبان سبل معالجة ملف المديونية السابقة، وفرص التمويل والاستثمار المتاحة لدعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار؛ كما اتفقا على تنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتحديد المشاريع ذات الأولوية وآليات تمويلها، تمهيداً للتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

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