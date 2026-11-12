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عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين

DSC08751 عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين
لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين (‏UNHCR‏) على هامش أعمال مؤتمر المناخ "كوب 31" في مدينة ‏أنطاليا التركية-12-11-2026-سانا

أنقرة-سانا‏

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الخميس، مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين (‏UNHCR‏)، برئاسة أنطون ليس غارسيا مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، سبل تعزيز مقومات ‏العودة الطوعية والمستدامة للنازحين واللاجئين السوريين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ “كوب 31” في مدينة ‏أنطاليا التركية.

وذكر مراسل سانا أن اللقاء جرى بحضور معاون الوزير يوسف شرف ومدير التعاون الدولي عمرو الباشا.

DSC08739 عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين

وتناول اللقاء أهمية توجيه المشاريع نحو دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز مقومات العودة الطوعية والمستدامة للنازحين ‏واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو من دول اللجوء، بما ينسجم مع رؤية الحكومة الرامية إلى الوصول لـ “صفر ‏مخيم”، من خلال توفير الظروف الملائمة للعودة وإعادة الاندماج، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على استيعاب ‏العائدين.

ويُعدّ مؤتمر الأطراف “‏COP‏ “الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ‏ومن أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من ‌‏190 دولة.

DSC08742 عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين
DSC08752 عنجراني يبحث مع المفوضية السامية تعزيز العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السوريين
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