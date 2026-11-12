السفير اليمني بدمشق: ما يتم تداوله عن نشر قوات بموجب اتفاق مع سوريا لا يعكس الواقع

دمشق-سانا



أكد القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية بدمشق محمد عزي بعكر أن ما يتم تداوله بشأن إرسال قوات في إطار تعاون عسكري بين سوريا واليمن لا يعكس حقيقة الواقع على الأرض في الوقت الراهن، موضحاً أن مثل هذه الخطوات يُعلن عنها عبر المؤسسات الرسمية المعنية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وثمّن بعكر، في تصريح لـ سانا، ما ورد في حديث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأردني في التاسع من الشهر الجاري، والذي جدد فيه التأكيد على موقف سوريا الثابت والداعم للحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وإدانة الاعتداءات التي تنفذها المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية، إضافة إلى تأكيده أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.



وشدد على أن العلاقات اليمنية السورية تسير نحو مزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.



وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد، خلال المؤتمر الصحفي دعم سوريا للحكومة الشرعية في اليمن، مشدداً على أن سوريا لا تنشر أي قوات في اليمن، ولا توجد خطة قريبة بهذا الشأن، موضحاً أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود سيُعلن عنها بوضوح، ولن تُنفذ في الخفاء.