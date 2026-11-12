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المصطفى يبحث مع السفيرة البلجيكية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

photo 2 2026 11 12 22 07 02 المصطفى يبحث مع السفيرة البلجيكية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
من لقاء حمزة المصطفى مع سفيرة مملكة بلجيكا لدى سوريا بيرجيت ستيفنس-دمشق-12-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور حمزة المصطفى مع سفيرة مملكة بلجيكا لدى سوريا بيرجيت ستيفنس، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آفاق التعاون المستقبلي في مختلف القطاعات.
 
ويأتي اللقاء استكمالاً لمسار تعزيز العلاقات التي انتقلت من مرحلة القطيعة والعقوبات زمن النظام البائد، إلى مرحلة الانفتاح الدبلوماسي والشراكة التنموية واستكشاف الفرص الواعدة بين البلدين.

photo 1 2026 11 12 22 07 02 المصطفى يبحث مع السفيرة البلجيكية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
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