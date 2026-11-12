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وزارة الدفاع تعزّي تركيا بضحايا تحطم مروحية عسكرية في ملاطية

علم سوريا وتركيا وزارة الدفاع تعزّي تركيا بضحايا تحطم مروحية عسكرية في ملاطية
علما سوريا وتركيا-سانا

دمشق-سانا

أعربت وزارة الدفاع عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تحطم مروحية للقوات المسلحة التركية في ولاية ملاطية، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من طاقمها، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية تركيا الصديقة، قيادة وجيشاً وشعباً في هذا المصاب الأليم.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس تضامنها مع الجانب التركي، وأعربت عن صادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم مقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز إس-70 في منطقة يشيليورت بولاية ملاطية شرقي البلاد.

photo 2026 11 12 21 31 58 وزارة الدفاع تعزّي تركيا بضحايا تحطم مروحية عسكرية في ملاطية
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