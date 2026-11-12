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وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (‏GIZ‏) التعاون في قطاعات التنمية

DSC08518 وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (‏GIZ‏) التعاون في قطاعات التنمية
لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، على هامش أعمال ‏مؤتمر المناخ "كوب 31" في أنطاليا التركية12-11-2026-سانا

أنقرة-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، آفاق تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، وذلك على هامش أعمال ‏مؤتمر المناخ “كوب 31” في أنطاليا التركية.

DSC08525 1 وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (‏GIZ‏) التعاون في قطاعات التنمية

وذكر مراسل سانا أن اللقاء جرى بحضور معاون الوزير يوسف شرف، ومدير التعاون الدولي عمرو الباشا، ومدير النظافة والنفايات أسعد علبي، ومدير قسم الطاقة والمياه والإصحاح في الوكالة الألمانية.

DSC08520 وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (‏GIZ‏) التعاون في قطاعات التنمية

وتناول الاجتماع فرص تطوير مشاريع وبرامج تعاون لدعم أولويات الوزارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يواكب متطلبات التعافي ويدعم جهود التنمية المستدامة في سوريا.

ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة.

DSC08518 وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (‏GIZ‏) التعاون في قطاعات التنمية
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