سوريا تشارك في انتخابات الاتحاد الدولي للاتصالات بالدوحة

الدوحة-سانا
شاركت سوريا، اليوم الخميس، في انتخابات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ضمن أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2026 (PP-26)، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “معاً نحو مستقبل رقمي مترابط”.
وقال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رئيس الوفد السوري المشارك في المؤتمر خالد الحمصي لـ سانا: إن مشاركة سوريا في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُعقد كل أربع سنوات، تعكس عودتها إلى المجتمع الدولي بوصفها عضواً فاعلاً في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، موضحاً أن المؤتمر يناقش ملفات مهمة ترسم ملامح القطاع على المستوى الدولي للسنوات الأربع المقبلة، كما أنه يشهد انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها.
”سيلك لينك” يعزز موقع سوريا على الخارطة الرقمية
وبيّن أن سوريا أعادت وضع نفسها على الخارطة الرقمية العالمية عبر مشاريع حيوية، من بينها مشروع “سيلك لينك” (SilkLink)، الذي يشكل مساراً بديلاً للكابلات البحرية التي تمر عبر مناطق تشهد توترات جيوسياسية، مثل مضيق هرمز والخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ولفت إلى أن المشروع يوفر مساراً يمر عبر الشواطئ السورية على البحر المتوسط، وصولاً إلى الأردن والسعودية ومنها إلى خليج عمان وبحر العرب، ليشكل طريقاً رقمياً بديلاً للمسارات البحرية المعروفة، على غرار طريق الحرير التجاري التاريخي.
وأشار الحمصي إلى أن هذا المسار يفتح آفاقاً للاستثمارات التقنية والتكنولوجية، ويسهم في تسهيل تدفق البيانات والمعلومات بين الشرق والغرب، مؤكداً أن سوريا تعمل من خلال الدبلوماسية التقنية وبجهود حثيثة على ترسيخ حضورها ودورها في المجتمع الدولي.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات
ولفت إلى أن الوفد السوري عقد على هامش المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود دولية، بينهم وزراء اتصالات ورؤساء هيئات تنظيم قطاع الاتصالات، من بينهم وفود ألمانيا ورواندا وكينيا وأوغندا، واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب وفود عربية من الأردن ولبنان والسعودية والبحرين، حيث تركزت المباحثات على مستقبل التكنولوجيا وسبل تطوير قطاع الاتصالات.
مبادرة “Partner2Connect”
وكان الحمصي ألقى أمس الأربعاء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، تناول فيها مبادرة الشراكة من أجل تطوير قطاع الاتصالات “Partner2Connect”، التي أطلقتها الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.
وقال الحمصي في كلمته: إن ما يلهم سوريا في هذه المبادرة هو إتاحتها المجال أمام الشركاء للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، في وقت لا يزال بالإمكان فيه العمل معاً لتحديد ما سيتم بناؤه، والجهات المستفيدة منه، والجدول الزمني لتنفيذه.
وأضاف أن سوريا تخرج اليوم من سنوات العزلة لتجد نفسها أمام عالم مختلف تماماً، ما يجعل تعويض الوقت الذي فاتها أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن الطالب السوري الراغب في الالتحاق بدورة دراسية خلال هذا الفصل، وكذلك المشروع التجاري الصغير الذي يسعى للوصول إلى أول عملائه في الخارج، يحتاجان إلى اتصال موثوق وفوري.
وأوضح أن سوريا تعمل حالياً على تحديث شبكات الهاتف المحمول، وتنفيذ مشاريع تجريبية لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل في مختلف أنحاء البلاد عبر مبادرة “برق” (Barq)، فضلاً عن توقيع اتفاقية لإنشاء شبكة وطنية للألياف الضوئية، تمثل العمود الفقري للشبكة، من خلال مشروع “سيلك لينك” (SilkLink).
وأكد أن سوريا تمتلك مهندسين ورواد أعمال يواصلون العمل والبناء داخل البلاد، إلى جانب كفاءات اكتسبت خبرات متنوعة في أنحاء العالم، معرباً عن تطلعها إلى دمج هذه الخبرات في أنشطة مبادرة Partner2Connect””، وتبادل ما تكتسبه من معارف مع الدول الأخرى التي تعمل على إعادة بناء شبكاتها.
أبرز محاور المؤتمر
تتناول نسخة المؤتمر لعام 2026 عدداً من المحاور الرئيسة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وسبل تطوير التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وإنصاف، إضافة إلى بحث الحلول العملية لسد الفجوة الرقمية وربط نحو ملياري شخص حول العالم لا يزالون محرومين من الاتصال بالإنترنت.
كما تناقش الجلسات تعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات وأمن الشبكات في مواجهة التهديدات السيبرانية والظواهر الجوية، وتطوير التكامل بين الشبكات الفضائية والأرضية، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي للجوال 2026 “MWC26 الدوحة”، بما يعزز الحوار بين الحكومات وقادة صناعة التكنولوجيا.
ويُعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، ويُعقد مرة كل أربع سنوات، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة.
ويحدد المؤتمر التوجهات العامة لعمل الاتحاد، ويعتمد خطتيه الاستراتيجية والمالية للسنوات الأربع المقبلة، كما يشهد انتخاب كبار مسؤوليه الخمسة، وهم الأمين العام ونائبه ومديرو مكاتب القطاعات الثلاثة، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد البالغ عددهم 48 عضواً، وأعضاء لجنة لوائح الراديو البالغ عددهم 12 عضواً.