سوريا تشارك في انتخابات الاتحاد الدولي للاتصالات بالدوحة

الدوحة-سانا‏

شاركت سوريا، اليوم الخميس، في انتخابات الاتحاد الدولي للاتصالات (‏ITU‏)، ضمن أعمال ‏مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2026 (‏PP-26‌‏)، المنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “معاً نحو مستقبل رقمي ‏مترابط‏”.‏

وقال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رئيس الوفد السوري المشارك في المؤتمر خالد ‏الحمصي لـ سانا: إن مشاركة سوريا في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، ‏الذي يُعقد كل أربع سنوات، تعكس عودتها إلى المجتمع الدولي بوصفها عضواً فاعلاً في قطاع ‏الاتصالات والتكنولوجيا، موضحاً أن المؤتمر يناقش ملفات مهمة ترسم ملامح القطاع على ‏المستوى الدولي للسنوات الأربع المقبلة، كما أنه يشهد انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء ‏اللجان الفرعية وأعضائها.‏

‏”سيلك لينك” يعزز موقع سوريا على الخارطة الرقمية

وبيّن أن سوريا أعادت وضع نفسها على الخارطة الرقمية العالمية عبر مشاريع حيوية، من بينها ‏مشروع “سيلك لينك” (‏SilkLink‏)، الذي يشكل مساراً بديلاً للكابلات البحرية التي تمر عبر ‏مناطق تشهد توترات جيوسياسية، مثل مضيق هرمز والخليج العربي ومضيق باب المندب ‏والبحر الأحمر.‏

ولفت إلى أن المشروع يوفر مساراً يمر عبر الشواطئ السورية على البحر المتوسط، وصولاً إلى ‏الأردن والسعودية ومنها إلى خليج عمان وبحر العرب، ليشكل طريقاً رقمياً بديلاً للمسارات ‏البحرية المعروفة، على غرار طريق الحرير التجاري التاريخي.‏

وأشار الحمصي إلى أن هذا المسار يفتح آفاقاً للاستثمارات التقنية والتكنولوجية، ويسهم في ‏تسهيل تدفق البيانات والمعلومات بين الشرق والغرب، مؤكداً أن سوريا تعمل من خلال ‏الدبلوماسية التقنية وبجهود حثيثة على ترسيخ حضورها ودورها في المجتمع الدولي.‏

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات

ولفت إلى أن الوفد السوري عقد على هامش المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود دولية، ‏بينهم وزراء اتصالات ورؤساء هيئات تنظيم قطاع الاتصالات، من بينهم وفود ألمانيا ورواندا ‏وكينيا وأوغندا، واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب وفود عربية من الأردن ولبنان والسعودية ‏والبحرين، حيث تركزت المباحثات على مستقبل التكنولوجيا وسبل تطوير قطاع الاتصالات.‏

مبادرة “‏Partner2Connect‏”‏

وكان الحمصي ألقى أمس الأربعاء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، تناول فيها مبادرة ‏الشراكة من أجل تطوير قطاع الاتصالات “‏Partner2Connect‏”، التي أطلقتها الأمينة ‏العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.‏

وقال الحمصي في كلمته: إن ما يلهم سوريا في هذه المبادرة هو إتاحتها المجال أمام الشركاء ‏للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، في وقت لا يزال بالإمكان فيه العمل معاً لتحديد ما سيتم ‏بناؤه، والجهات المستفيدة منه، والجدول الزمني لتنفيذه.‏

وأضاف أن سوريا تخرج اليوم من سنوات العزلة لتجد نفسها أمام عالم مختلف تماماً، ما يجعل ‏تعويض الوقت الذي فاتها أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن الطالب السوري الراغب في الالتحاق ‏بدورة دراسية خلال هذا الفصل، وكذلك المشروع التجاري الصغير الذي يسعى للوصول إلى ‏أول عملائه في الخارج، يحتاجان إلى اتصال موثوق وفوري.‏

وأوضح أن سوريا تعمل حالياً على تحديث شبكات الهاتف المحمول، وتنفيذ مشاريع تجريبية ‏لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل في مختلف أنحاء البلاد عبر مبادرة “برق” (‏Barq‏)، ‏فضلاً عن توقيع اتفاقية لإنشاء شبكة وطنية للألياف الضوئية، تمثل العمود الفقري للشبكة، من ‏خلال مشروع “سيلك لينك” (‏SilkLink‏).‏

وأكد أن سوريا تمتلك مهندسين ورواد أعمال يواصلون العمل والبناء داخل البلاد، إلى جانب ‏كفاءات اكتسبت خبرات متنوعة في أنحاء العالم، معرباً عن تطلعها إلى دمج هذه الخبرات في ‏أنشطة مبادرة ‏Partner2Connect”‌‏”، وتبادل ما تكتسبه من معارف مع الدول الأخرى التي ‏تعمل على إعادة بناء شبكاتها.‏

أبرز محاور المؤتمر

تتناول نسخة المؤتمر لعام 2026 عدداً من المحاور الرئيسة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، وسبل تطوير التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ‏وإنصاف، إضافة إلى بحث الحلول العملية لسد الفجوة الرقمية وربط نحو ملياري شخص حول ‏العالم لا يزالون محرومين من الاتصال بالإنترنت.‏

كما تناقش الجلسات تعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات وأمن الشبكات في مواجهة ‏التهديدات السيبرانية والظواهر الجوية، وتطوير التكامل بين الشبكات الفضائية والأرضية، ‏بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي للجوال 2026 “‏MWC26‌‏ الدوحة”، بما يعزز الحوار بين ‏الحكومات وقادة صناعة التكنولوجيا.‏

ويُعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ‏التابع للأمم المتحدة، ويُعقد مرة كل أربع سنوات، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من الوزراء ‏وممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة.‏

ويحدد المؤتمر التوجهات العامة لعمل الاتحاد، ويعتمد خطتيه الاستراتيجية والمالية للسنوات ‏الأربع المقبلة، كما يشهد انتخاب كبار مسؤوليه الخمسة، وهم الأمين العام ونائبه ومديرو مكاتب ‏القطاعات الثلاثة، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد البالغ عددهم 48 عضواً، ‏وأعضاء لجنة لوائح الراديو البالغ عددهم 12 عضواً.‏