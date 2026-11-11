مباحثات سورية صومالية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق ‏

دمشق-سانا ‏

التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد اليوم الأربعاء، ‏سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، أبيب موسى فارح في دمشق.‏

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنسيق القائم لتسهيل إجراءات مغادرة العائلات الصومالية ‏الأراضي السورية.‏

كما نقل السفير الصومالي رغبة بلاده ودعوتها الجمهورية العربية السورية إلى إعادة افتتاح ‏سفارتها في مقديشو، ما يسهم في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتوسيع آفاق التعاون ‏الثنائي.‏