مباحثات سورية صومالية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق ‏

دمشق-سانا
التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد اليوم الأربعاء، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، أبيب موسى فارح في دمشق.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنسيق القائم لتسهيل إجراءات مغادرة العائلات الصومالية الأراضي السورية.
كما نقل السفير الصومالي رغبة بلاده ودعوتها الجمهورية العربية السورية إلى إعادة افتتاح سفارتها في مقديشو، ما يسهم في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.