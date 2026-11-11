الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
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مباحثات سورية صومالية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق ‏

F4D8RQLp photo 2026 11 11 11 55 48 مباحثات سورية صومالية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق ‏
من لقاء مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد مع ‏سفير جمهورية الصومال الفيدرالية-دمشق-11-11-2026-سانا

دمشق-سانا ‏

التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد اليوم الأربعاء، ‏سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، أبيب موسى فارح في دمشق.‏

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنسيق القائم لتسهيل إجراءات مغادرة العائلات الصومالية ‏الأراضي السورية.‏

كما نقل السفير الصومالي رغبة بلاده ودعوتها الجمهورية العربية السورية إلى إعادة افتتاح ‏سفارتها في مقديشو، ما يسهم في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتوسيع آفاق التعاون ‏الثنائي.‏

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