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سوريا تعزي تركيا بضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب بإزمير

٢٠٢٥١٠١٥ ١١٠٢٣٩ سوريا تعزي تركيا بضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب بإزمير
وزارة الخارجية والمغتربين السورية-دمشق-سانا

دمشق -سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التركية، حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا، إثر الانفجار الذي وقع في مصنع للحديد والصلب في ولاية إزمير، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الثلاثاء، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع تركيا في هذا الحادث الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان قد لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح، إثر انفجار وقع في منشأة للحديد والصلب بقضاء “علي آغا” في ولاية إزمير غربي تركيا في وقت سابق اليوم.

بيان الخارجية سوريا تعزي تركيا بضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب بإزمير
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