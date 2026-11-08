سوريا تعزي مصر بضحايا حادث قطار العياط وتعرب عن تضامنها معها ‏

دمشق-سانا
أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق القاهرة-أسوان الزراعي في محافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الأحد، تضامن سوريا الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للضحايا.
وكان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 88 آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء تصادم قطارين للركاب في محافظة الجيزة المصرية، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن السكة الحديدية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية.