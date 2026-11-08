سوريا تعزي مصر بضحايا حادث قطار العياط وتعرب عن تضامنها معها ‏

دمشق-سانا

أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ‌‏حكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق ‌‏القاهرة-أسوان الزراعي في محافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من ‌‏الأشخاص.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الأحد، تضامن سوريا الكامل ‌‏مع مصر في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ‌‏والرحمة للضحايا.‏

وكان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 88 آخرون، في وقت سابق اليوم، ‏جراء تصادم قطارين للركاب في محافظة الجيزة المصرية، ما أدى إلى خروج عدد ‏من العربات عن السكة الحديدية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان ‏المصرية.‏