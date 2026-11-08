الوزير زعرور: الإعلام جسر للتقارب بين الشعوب ونعمل على توسيع التعاون السوري ‏التركي

أنقرة-سانا‏

أكد وزير الإعلام خالد زعرور، أن الإعلام جسر للتواصل والتقارب بين الشعوب، ووسيلة ‏لتعزيز جسور التعاون والشراكة؛ ‏مشيراً إلى العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين ‏سوريا وتركيا، بما يخدم مصالح البلدين.‏

وأضاف الوزير زعرور عبر منصة إكس، أن اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس دائرة ‏الاتصال في الرئاسة التركية، على هامش أعمال منتدى «‏TRT World Forum 2026‎»، يأتي ‏في سياق العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الشعبين السوري والتركي، وما ‏تجسّده من مواقف تعكس روح التضامن والتآخي.‏

وقال الوزير زعرور: تشرفت بلقاء أخي الدكتور “برهان الدين دوران”، رئيس دائرة ‏الاتصال في الرئاسة التركية، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجمهورية ‏العربية السورية والجمهورية التركية، وتطوير آليات العمل المشترك من خلال تنفيذ ‏مشاريع ثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.‏

وكان وزير الإعلام خالد زعرور بحث في وقت سابق اليوم مع رئيس دائرة الاتصال في ‏الرئاسة التركية برهان الدين دوران سبل تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين البلدين، ‏وذلك على هامش ‏أعمال منتدى ‏TRT World Forum 2026‌‏ المنعقد في مدينة إسطنبول.‏