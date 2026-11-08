الوزير زعرور: الإعلام جسر للتقارب بين الشعوب ونعمل على توسيع التعاون السوري ‏التركي

أنقرة-سانا
أكد وزير الإعلام خالد زعرور، أن الإعلام جسر للتواصل والتقارب بين الشعوب، ووسيلة لتعزيز جسور التعاون والشراكة؛ مشيراً إلى العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين سوريا وتركيا، بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف الوزير زعرور عبر منصة إكس، أن اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على هامش أعمال منتدى «TRT World Forum 2026»، يأتي في سياق العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الشعبين السوري والتركي، وما تجسّده من مواقف تعكس روح التضامن والتآخي.
وقال الوزير زعرور: تشرفت بلقاء أخي الدكتور “برهان الدين دوران”، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وتطوير آليات العمل المشترك من خلال تنفيذ مشاريع ثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.
وكان وزير الإعلام خالد زعرور بحث في وقت سابق اليوم مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران سبل تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال منتدى TRT World Forum 2026 المنعقد في مدينة إسطنبول.