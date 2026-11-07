الرئيس الشرع خلال فعالية الإمارات تحب سوريا يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

أبو ظبي-سانا‏

أكد الرئيس أحمد الشرع عمق العلاقات الأخوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية ‏المتحدة، مشدداً على أن مشاعر المحبة والتضامن بين الشعوب تزداد رسوخاً في ظل ‏الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال الرئيس الشرع خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في فعالية “الإمارات تحب سوريا”: ‌‏”إن المشاعر الصادقة هي أكثر ما نحتاجه نحن الشعوب والبلدان، وتظهر خاصة حين تمر ‏المنطقة بأزمات واضطرابات وتحديات، وهنا يكتشف الناس بعضهم أكثر، ويكتشفون أن ‏مصيرنا واحد وهدفنا واحد، فالذي يصيب شعوب المنطقة يصيبنا بالضرورة”.

وأضاف الرئيس الشرع: “إن ما يؤذي الإمارات وشعبها يؤذينا، والذي يفرح شعوب ‏المنطقة والإمارات يفرحنا، والذي يحزنهم يحزننا، وهكذا يزيد إحساسنا ببعضنا، فنصبح ‏كجسد واحد، ولا يفرقنا إلا الموت”.

وأشار إلى أن هذا الشعور متبادل بينه وبين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ‏رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعادته بتجدد هذه المشاعر سنوياً من ‏خلال هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على أهمية روابط المحبة والأخوة بين البلدين ‏برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأكد الرئيس الشرع أن المحبة بين البلدين ليست مجرد كلمات، قائلاً: “كما أن الإمارات ‏تحب سوريا، فإن سوريا تحب الإمارات قولاً وفعلاً”.

ووجّه الرئيس الشرع رسالة إلى السوريين المقيمين في الإمارات، دعاهم فيها إلى أن ‏يكونوا سفراء لبلدهم، وأن يعكسوا قيم سوريا وأخلاقها ومحبتها، مؤكداً أن سوريا عادت ‏إليهم، وأن عملية إعادة بنائها مستمرة، وهي تنتظر مشاركتهم وإسهامهم في بنائها.

وتُقام فعالية «الإمارات تحب سوريا» للسنة الثانية على التوالي بتنظيم من صفحة ‌‏«الإمارات تحب سوريا»، وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ‏والتعايش الإماراتي، وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية السورية وشخصيات اجتماعية ‏واقتصادية وثقافية، وتهدف إلى الاحتفاء بالموروث الحضاري والثقافي السوري، وتسليط ‏الضوء على إسهامات السوريين في المجتمع الإماراتي، وتعزيز روابط المحبة والصداقة ‏والتعاون بين الشعبين.