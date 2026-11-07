مصدر دبلوماسي سوري:‏ ‏الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تندرج ضمن التدريب وتبادل ‌‏الخبرات

دمشق-سانا‏

قال مصدر دبلوماسي سوري لـ سانا، اليوم السبت: إن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ‏تندرج ضمن إطار التعاون ‏في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية ‏للبلدين.‏

وأضاف المصدر: إن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ‏ستبدأ ‏الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلاً إلى ‏اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف ‏مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.‏

وأكد المصدر، أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، ‏مبيناً أن ‏أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق ‏التعافي الاقتصادي.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد في وقت سابق، وجود ‏نقاشات بشأن انضمام سوريا إلى ‏منظومة ‌‏للأمن والدفاع الإقليمي مع دول الخليج، ‏موضحاً عبر تصريح صحفي في 31 تشرين الأول الماضي، أن هذه ‏المشاورات ‌‏تتناول ‌‏”حلف مكة” أو منظومات أمنية أخرى تحقق الغاية ‏نفسها.‏