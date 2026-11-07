السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مصدر دبلوماسي سوري:‏ ‏الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تندرج ضمن التدريب وتبادل ‌‏الخبرات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مصدر دبلوماسي سوري:‏ ‏الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تندرج ضمن التدريب وتبادل ‌‏الخبرات

photo 2025 10 22 17 35 30 2 مصدر دبلوماسي سوري:‏ ‏الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تندرج ضمن التدريب وتبادل ‌‏الخبرات
علم الجمهورية العربية السورية- دمشق- سانا

دمشق-سانا‏

قال مصدر دبلوماسي سوري لـ سانا، اليوم السبت: إن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ‏تندرج ضمن إطار التعاون ‏في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية ‏للبلدين.‏

وأضاف المصدر: إن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ‏ستبدأ ‏الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلاً إلى ‏اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف ‏مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.‏

وأكد المصدر، أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، ‏مبيناً أن ‏أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق ‏التعافي الاقتصادي.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد في وقت سابق، وجود ‏نقاشات بشأن انضمام سوريا إلى ‏منظومة ‌‏للأمن والدفاع الإقليمي مع دول الخليج، ‏موضحاً عبر تصريح صحفي في 31 تشرين الأول الماضي، أن هذه ‏المشاورات ‌‏تتناول ‌‏”حلف مكة” أو منظومات أمنية أخرى تحقق الغاية ‏نفسها.‏

الرئيس الشرع يبحث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات الثنائية
قطر تدين الهجوم الإرهابي على دورية سورية أميركية مشتركة قرب تدمر
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يلتقي نظيره العماني في إسطنبول
الاقتصاد تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الحلول التمويلية لمسارات التنمية في سوريا
اتحاد غرف التجارة يبحث مع سفير البحرين فرص الشراكة الاقتصادية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار