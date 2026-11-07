مصدر دبلوماسي سوري:‏ ‏الاتفاقيات العسكرية مع السعودية تندرج ضمن التدريب وتبادل ‌‏الخبرات

دمشق-سانا
قال مصدر دبلوماسي سوري لـ سانا، اليوم السبت: إن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.
وأضاف المصدر: إن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.
وأكد المصدر، أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، مبيناً أن أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد في وقت سابق، وجود نقاشات بشأن انضمام سوريا إلى منظومة للأمن والدفاع الإقليمي مع دول الخليج، موضحاً عبر تصريح صحفي في 31 تشرين الأول الماضي، أن هذه المشاورات تتناول ”حلف مكة” أو منظومات أمنية أخرى تحقق الغاية نفسها.