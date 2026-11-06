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قاديش يبحث مع مسؤول في الخارجية الفرنسية تفعيل الاتفاقيات وتوسيع التعاون

photo 2026 11 06 22 02 35 قاديش يبحث مع مسؤول في الخارجية الفرنسية تفعيل الاتفاقيات وتوسيع التعاون
من الاجتماع الذي جرى بين قتيبة قاديش مع مسؤول في الخارجية الفرنسية-باريس-سانا

 
باريس-سانا‏
 
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، مع مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك روانيان، خطوات عملية لتفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى سوريا، وتحويلها إلى مشاريع تنموية واستثمارية.

photo 2026 11 06 22 02 35 2 قاديش يبحث مع مسؤول في الخارجية الفرنسية تفعيل الاتفاقيات وتوسيع التعاون

‏وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة في العاصمة باريس متابعة استرداد الأموال السورية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات التنموية الفرنسية، وإعادة تنظيم منتدى الأعمال السوري–الفرنسي.

  
كما تناول اللقاء دعم فرنسا لوحدة سوريا وسيادتها، والتنسيق لضمان عودة سوريا الفاعلة إلى جميع الفعاليات والمنصات الإقليمية والدولية.
 

photo 2026 11 06 22 02 35 3 قاديش يبحث مع مسؤول في الخارجية الفرنسية تفعيل الاتفاقيات وتوسيع التعاون
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