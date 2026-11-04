مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي

بروكسل-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم الأربعاء، مع ‏الرئيس التنفيذي لوكالة “‏Enabel‏” البلجيكية جان فان فيتر في العاصمة بروكسل، مجالات ‏العمل المشترك وآفاق تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في سوريا.‏

واستعرضت الوكالة البلجيكية خلال اللقاء مجموعة من المشاريع المقترحة في سوريا، والتي ‏شملت مجالات تطوير الموانئ والجمارك، وتعزيز النظام الصحي، ودعم مسار العدالة الانتقالية، ‏بالإضافة إلى الرقمنة والحوكمة وتحديث الإدارة العامة.‏

واتفق الجانبان على أن تتولى إدارة التعاون الدولي مراجعة هذه المقترحات وتقييم مدى توافقها ‏مع أولويات التعافي الوطني، تمهيداً لبحث آليات تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ‏الوطنية المعنية.‏

والتقى قاديش في بروكسل، بوقت سابق اليوم، مع هايدي رومبوتس، المديرة العامة للتعاون ‏الإنمائي والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية البلجيكية، حيث ركّز اللقاء على تعزيز الشراكة ‏التنموية بين البلدين.‏