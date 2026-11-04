مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي

بروكسل-سانا
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي لوكالة “Enabel” البلجيكية جان فان فيتر في العاصمة بروكسل، مجالات العمل المشترك وآفاق تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في سوريا.
واستعرضت الوكالة البلجيكية خلال اللقاء مجموعة من المشاريع المقترحة في سوريا، والتي شملت مجالات تطوير الموانئ والجمارك، وتعزيز النظام الصحي، ودعم مسار العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الرقمنة والحوكمة وتحديث الإدارة العامة.
واتفق الجانبان على أن تتولى إدارة التعاون الدولي مراجعة هذه المقترحات وتقييم مدى توافقها مع أولويات التعافي الوطني، تمهيداً لبحث آليات تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
والتقى قاديش في بروكسل، بوقت سابق اليوم، مع هايدي رومبوتس، المديرة العامة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية البلجيكية، حيث ركّز اللقاء على تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين.