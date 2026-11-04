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مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي

photo 2 2026 11 04 20 32 02 مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي
قاديش يبحث مع وكالة "‏Enabel‏" البلجيكية مجالات ‏العمل المشترك-بروكسل-4-11-2026-سانا

بروكسل-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم الأربعاء، مع ‏الرئيس التنفيذي لوكالة “‏Enabel‏” البلجيكية جان فان فيتر في العاصمة بروكسل، مجالات ‏العمل المشترك وآفاق تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في سوريا.‏

photo 4 2026 11 04 20 32 02 مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي

واستعرضت الوكالة البلجيكية خلال اللقاء مجموعة من المشاريع المقترحة في سوريا، والتي ‏شملت مجالات تطوير الموانئ والجمارك، وتعزيز النظام الصحي، ودعم مسار العدالة الانتقالية، ‏بالإضافة إلى الرقمنة والحوكمة وتحديث الإدارة العامة.‏

واتفق الجانبان على أن تتولى إدارة التعاون الدولي مراجعة هذه المقترحات وتقييم مدى توافقها ‏مع أولويات التعافي الوطني، تمهيداً لبحث آليات تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ‏الوطنية المعنية.‏

والتقى قاديش في بروكسل، بوقت سابق اليوم، مع هايدي رومبوتس، المديرة العامة للتعاون ‏الإنمائي والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية البلجيكية، حيث ركّز اللقاء على تعزيز الشراكة ‏التنموية بين البلدين.‏

photo 5 2026 11 04 20 32 02 مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي
photo 1 2026 11 04 20 32 02 مباحثات سورية بلجيكية في بروكسل لتنفيذ مشاريع حوكمة وتطوير إداري وصحي
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