وزارة الخارجية: زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية محطة بارزة لتعزيز الروابط التاريخية

دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية شكلت محطة بارزة لتعزيز الروابط التاريخية الراسخة وتطوير العلاقات الثنائية، وتوّجت بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع ومذكرات تفاهم شملت قطاعات حيوية متعددة.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام: “تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، قام فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع بزيارة إلى المملكة بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما”.
وأضاف البيان: إن “الرئيس الشرع التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أجواء سادتها الأخوة، حيث نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته لفخامته بموفور الصحة وللجمهورية العربية السورية وشعبها المزيد من التقدم، فيما حمّل فخامة الرئيس سمو ولي العهد أصدق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وسموه وللمملكة وشعبها الشقيق بالنماء والرخاء”.
وأشار البيان إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات استعرضا خلالها سبل تطوير العلاقات الوثيقة في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسلامة الملاحة الدولية، واستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح البيان أن الجانبين أشادا بالتوافق الكبير في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون بين وزارتي الدفاع في الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة، والزراعة، وحماية البيئة، ومشاريع البنى التحتية والإسكان، والخدمات المالية.
واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالإشارة إلى إعراب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره العاليين لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له خلال الزيارة.
وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.