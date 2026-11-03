وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا

استقبل وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد، العميد عرفان مقبول أحمد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر منشور على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب، التقى في منتصف تموز الماضي الملحق العسكري لجمهورية باكستان ‏الإسلامية لدى دمشق وبغداد، العميد عرفان مقبول أحمد، والوفد ‏المرافق له.‏