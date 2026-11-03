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وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون

photo 5 2026 11 03 22 00 27 وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون
لقاء وزير الدفاع السوري مع الملحق العسكري الباكستاني -دمشق 03-11-2026-سانا

دمشق-سانا

استقبل وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد، العميد عرفان مقبول أحمد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر منشور على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب، التقى في منتصف تموز الماضي الملحق العسكري لجمهورية باكستان ‏الإسلامية لدى دمشق وبغداد، العميد عرفان مقبول أحمد، والوفد ‏المرافق له.‏

photo 1 2026 11 03 22 00 26 وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون
photo 2 2026 11 03 22 00 26 وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون
photo 3 2026 11 03 22 00 26 وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون
photo 4 2026 11 03 22 00 27 وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني سبل تعزيز التعاون
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