هيكن لـ سانا: ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا

دمشق-سانا

نفى القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن صدور أي تحذيرات ‏جديدة عن ألمانيا بشأن السفر إلى سوريا، مؤكداً أن التحذيرات والإرشادات السابقة ما ‏زالت سارية دون أي تعديل.‏

وأوضح هيكن، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن التحديث الأخير الصادر عن ‏وزارة الخارجية الألمانية يتعلق بالتطورات الإقليمية، ولا يتضمن أي تغيير في ‏الإرشادات الخاصة بسوريا.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن ‏أمس ‌‏إطلاق الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى ميونيخ اعتباراً ‏من ‌‏12 تشرين الثاني 2026، إلى جانب رحلاتها إلى برلين.‏