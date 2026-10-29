هيكن لـ سانا: ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا

دمشق-سانا
نفى القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن صدور أي تحذيرات جديدة عن ألمانيا بشأن السفر إلى سوريا، مؤكداً أن التحذيرات والإرشادات السابقة ما زالت سارية دون أي تعديل.
وأوضح هيكن، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن التحديث الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية يتعلق بالتطورات الإقليمية، ولا يتضمن أي تغيير في الإرشادات الخاصة بسوريا.
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن أمس إطلاق الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى ميونيخ اعتباراً من 12 تشرين الثاني 2026، إلى جانب رحلاتها إلى برلين.