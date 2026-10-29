قاديش يبحث العلاقات الثنائية وتطوير آليات التمويل مع القائم بالأعمال الهولندي

دمشق-سانا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم ‏الخميس، القائم بالأعمال في السفارة الهولندية ألكسندر جيرتز.‏

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين سوريا وهولندا؛ حيث ناقش الجانبان ضرورة ‏إعادة تصميم آليات التمويل وتطويرها بما يتماشى مع وجود حكومة مركزية شرعية، ‏والمتغيرات السياسية المستجدة في المنطقة.‏

وفي هذا السياق، أعلنت هولندا تخصيص 100 مليون يورو لتقديم الدعم الإنساني ‏لعام 2026، عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إضافة ‏إلى مساهمة بقيمة 15 مليون يورو في صندوق ‏START، الذي أُعلن عنه في ‏بانكوك خلال الشهر الجاري بالشراكة مع البنك الدولي.‏