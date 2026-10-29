قاديش يبحث العلاقات الثنائية وتطوير آليات التمويل مع القائم بالأعمال الهولندي

دمشق-سانا
التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم الخميس، القائم بالأعمال في السفارة الهولندية ألكسندر جيرتز.
وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين سوريا وهولندا؛ حيث ناقش الجانبان ضرورة إعادة تصميم آليات التمويل وتطويرها بما يتماشى مع وجود حكومة مركزية شرعية، والمتغيرات السياسية المستجدة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت هولندا تخصيص 100 مليون يورو لتقديم الدعم الإنساني لعام 2026، عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إضافة إلى مساهمة بقيمة 15 مليون يورو في صندوق START، الذي أُعلن عنه في بانكوك خلال الشهر الجاري بالشراكة مع البنك الدولي.