مقدسي وماينزا يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وأهمية صون التنوع المجتمعي

دمشق-سانا
بحث مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جهاد مقدسي، اليوم الخميس، مع الرئيسة السابقة للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية والرئيسة المشاركة للمائدة المستديرة للحرية الدينية الدولية في واشنطن نادين ماينزا، مستجدات الأوضاع في سوريا.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الحوار والتفاهم، وصون التنوع المجتمعي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز غنى المجتمع السوري وقوته.
كما بحث الجانبان جلسات الاستماع المنعقدة في الكونغرس الأمريكي، وشدّدا على أهمية تقديم صورة شاملة ومتوازنة عن الواقع السوري تنقل التحديات القائمة بدقة، وتعكس التطلعات المشروعة للسوريين إلى مستقبل يسوده الاستقرار والسلام.