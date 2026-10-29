مقدسي وماينزا يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وأهمية صون التنوع المجتمعي

دمشق-سانا

بحث مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جهاد مقدسي، ‏اليوم الخميس، مع الرئيسة السابقة للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية والرئيسة ‏المشاركة للمائدة ‏المستديرة للحرية الدينية الدولية في واشنطن‏ نادين ماينزا، مستجدات ‏الأوضاع في سوريا.‏

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الحوار والتفاهم، وصون التنوع ‏المجتمعي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز غنى المجتمع السوري وقوته.‏

كما بحث الجانبان جلسات الاستماع المنعقدة في الكونغرس الأمريكي، وشدّدا على ‏أهمية تقديم صورة شاملة ومتوازنة عن الواقع السوري تنقل التحديات القائمة بدقة، ‏وتعكس التطلعات المشروعة للسوريين إلى مستقبل يسوده الاستقرار والسلام.‏