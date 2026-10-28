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حمزة المصطفى يبحث مع السفير القبرصي مسار العلاقات بين البلدين

photo 2026 10 28 22 30 43 Copy حمزة المصطفى يبحث مع السفير القبرصي مسار العلاقات بين البلدين
المصطفى يبحث مع السفير القبرصي سبل تطوير العلاقات بين البلدين-دمشق-سانا

دمشق-سانا

بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى اليوم الأربعاء، مع ‏السفير القبرصي المكلف سيفاك أفيديسيان مسار العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من ‏المجالات السياسية والاقتصادية.‏

ويأتي اللقاء استكمالاً لمشاورات سياسية جرت سابقاً لبدء مرحلة جديدة وفاعلة في علاقات البلدين.‏

وكان المصطفى التقى في منتصف الشهر الجاري، سفير جمهورية أرمينيا لدى سوريا روبين خارازيان، ‏وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون الاقتصادي ‏والثقافي والسياحي.‏

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