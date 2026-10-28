حمزة المصطفى يبحث مع السفير القبرصي مسار العلاقات بين البلدين

دمشق-سانا

بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى اليوم الأربعاء، مع ‏السفير القبرصي المكلف سيفاك أفيديسيان مسار العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من ‏المجالات السياسية والاقتصادية.‏

ويأتي اللقاء استكمالاً لمشاورات سياسية جرت سابقاً لبدء مرحلة جديدة وفاعلة في علاقات البلدين.‏

وكان المصطفى التقى في منتصف الشهر الجاري، سفير جمهورية أرمينيا لدى سوريا روبين خارازيان، ‏وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون الاقتصادي ‏والثقافي والسياحي.‏