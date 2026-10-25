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قاديش يبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ‏إطلاق منصة رقمية للتعاون الدولي

قاديش 1 قاديش يبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ‏إطلاق منصة رقمية للتعاون الدولي
قتيبة قاديش يبحث مع ناتالي فوستر آليات إطلاق منصة رقمية للتعاون الدولي-دمشق-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستر، آليات إطلاق منصة رقمية جديدة للتعاون الدولي نهاية الشهر القادم ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي.
 
‏واتفق الجانبان خلال اللقاء، اليوم الأحد، ‏على عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة المنصة قبيل إطلاقها المرتقب.
 
​كما بحثا سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتب المنظمات الأممية لرفع كفاءة البرامج المنفذة، وأكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في محافظة السويداء.

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