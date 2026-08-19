سوريا والهند تبحثان تسهيل منح التأشيرات وتعزيز التعاون القنصلي

دمشق-سانا

بحث مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، مع القائمة بأعمال سفارة جمهورية الهند في دمشق رينو ياداف، اليوم الأربعاء، آليات منح التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، ولا سيما للمستثمرين.

وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القنصلي، وتطوير التنسيق بما يخدم مواطني البلدين.

وكان مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بحث، في الـ16 من تموز الماضي، مع القائمة بأعمال السفارة الهندية في دمشق، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة ودعم تدفقات الاستثمار.