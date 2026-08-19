الأمم المتحدة-سانا
انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ووصفها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي.
وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، رداً على سؤال بشأن الغارات الإسرائيلية: “هذا انتهاك مقلق آخر لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي ويجب وقف هذه الغارات الجوية، ونحن نعارضها”.
وأدانت سوريا في وقت سابق أمس الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية
الأمم المتحدة-سانا