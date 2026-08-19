الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي ‏السورية

thumbs b c a1866a302d0cfe9628998f226dedf416 الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي ‏السورية

الأمم المتحدة-سانا‏
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انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الغارات الجوية ‏الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ووصفها بأنها انتهاك مقلق ‏لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي.‏
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وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، رداً على سؤال بشأن الغارات ‏الإسرائيلية: “هذا انتهاك مقلق آخر لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي ويجب وقف هذه ‏الغارات الجوية، ونحن نعارضها”.‏
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وأدانت سوريا في وقت سابق أمس الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار ‌‏أبو ‏الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏

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