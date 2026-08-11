سوريا تدين اعتراف كولومبيا بما سمته “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب 2026، والمتضمن الاعتراف بما سماه “‏السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، مؤكدة ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشر عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء: “تُدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب 2026، والمتضمن الاعتراف بما سمّاه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، استناداً إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأشارت الخارجية إلى أن سوريا تعرب عن رفضها القاطع وإدانتها لهذا الموقف، وتؤكد أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولتصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تعترف دون تحفظ بأنه جزء من سوريا، ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

كما تثمن سوريا اتساع نطاق التأييد الدولي لحقوقها المشروعة في الجولان السوري المحتل، إذ ارتفع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون “الجولان السوري” من 97 دولة عام 2024 إلى 123 دولة عام 2025، بما يعكس استمرار التأييد الدولي لحق سوريا في استعادة أرضها المحتلة، ورفض تكريس الاحتلال أو الاعتراف بآثاره.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين رفض سوريا القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيها، وتدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة.