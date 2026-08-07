الإمارات تدين بأشد العبارات التفجير في مدينة جرمانا

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي استهدف حافلة للركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق وأسفر عن إصابات بين المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس: “إنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن مواساتها للجمهورية العربية السورية وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء أمس الخميس، تفجيراً استهدف ‏حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً.‏

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