الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الإثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق.

يتبع..

DSC00231 الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق
DSC00246 الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق
DSC00261 الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق
DSC00270 الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق

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