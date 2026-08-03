دمشق-سانا
استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الإثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق.
يتبع..
تقنيات حديثة في مجال الأجهزة الطبية خلال المعرض الطبي الدولي التخصصي”Medica Scope 2026″
الرئيس الشرع يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق في قصر الشعب بدمشق
كيف سيحوّل مشروع الإعمار الحضري أسواق ساحة الساعة بحمص، وإدارة النفايات في المدينة؟
مواهب ناشئة وواعدة في اليوم الأول لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
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توقيع عقد تطوير وتأهيل نموذجي للمشافي الوطنية في المحافظات السورية
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