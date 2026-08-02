قاديش يبحث مع وفد المجلس النرويجي للاجئين تنسيق المشاريع الإنسانية وتعزيز التعاون

1111 1 قاديش يبحث مع وفد المجلس النرويجي للاجئين تنسيق المشاريع الإنسانية وتعزيز التعاون

 دمشق-سانا
 
التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين أنجليتا كاريدا، والمدير القطري للمجلس فيديريكو جاشيتي، ومدير المنح القطري لبرنامج “نبني”.
 
وجرى خلال الاجتماع، اليوم الأحد، استعراض أنشطة المجلس النرويجي للاجئين في سوريا خلال الفترة الماضية، ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات.
 
وأكد قاديش أهمية مواءمة برامج ومشاريع المجلس مع رؤية الحكومة السورية وأولوياتها في مرحلة التعافي، بما يسهم بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية والتنموية وفق الأولويات الوطنية.

222 قاديش يبحث مع وفد المجلس النرويجي للاجئين تنسيق المشاريع الإنسانية وتعزيز التعاون
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