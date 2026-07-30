الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان تعزيز التعاون وجهود خفض التصعيد في المنطقة

دمشق-سانا
أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك.
وجدد الرئيس الشرع خلال الاتصال إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.