الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان تعزيز التعاون وجهود خفض التصعيد في المنطقة

دمشق-سانا‏

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة ‏العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ‏الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك.‏

وجدد الرئيس الشرع خلال الاتصال إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة ‏من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.‏

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏