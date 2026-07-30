الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان تعزيز التعاون وجهود خفض التصعيد في المنطقة

photo 2026 07 31 00 07 25 الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان تعزيز التعاون وجهود خفض التصعيد في المنطقة

دمشق-سانا‏

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة ‏العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ‏الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك.‏

وجدد الرئيس الشرع خلال الاتصال إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة ‏من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.‏

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏

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