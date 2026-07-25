الوزير الشيباني يعزي أسر ضحايا حادث طريق دير ‏الزور – دمشق

photo 2026 07 25 14 56 22 الوزير الشيباني يعزي أسر ضحايا حادث طريق دير ‏الزور - دمشق

دمشق-سانا

قدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، التعازي ‏لأسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزوردمشق.‏

وقال الوزير الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: ببالغ الحزن والأسى ‏تابعنا تداعيات الحادث الأليم الناجم عن اصطدام حافلتين على طريق دمشق ‌‏- دير الزور، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.‏

وأضاف: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلاً ‏الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ‏يحفظ أبناء شعبنا من كل مكروه.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً ‏جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‏آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ‏وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي ‏في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.‏

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