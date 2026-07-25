الوزير الشيباني يعزي أسر ضحايا حادث طريق دير ‏الزور – دمشق

دمشق-سانا
قدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، التعازي لأسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق.
وقال الوزير الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: ببالغ الحزن والأسى تابعنا تداعيات الحادث الأليم الناجم عن اصطدام حافلتين على طريق دمشق - دير الزور، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
وأضاف: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناء شعبنا من كل مكروه.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.