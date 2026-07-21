علبي: سوريا لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية ‏الحسابات الإقليمية

نيويورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية ‏الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن دول المنطقة وشعوبها.‏

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك لبحث آخر التطورات في سوريا.

وبين علبي أن المجلس كان يجتمع لسنوات طويلة لنقاش الوضع في سوريا التي كانت تحت الأنقاض، أما اليوم فها هي ترسل فريقاً من الدفاع المدني إلى فنزويلا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

ولفت علبي إلى أن سوريا كانت ساحة للنزاعات، وها هي تعود اليوم لتكون جسراً يربط بين مختلف قارات العالم، وهو ما تجسد في واشنطن قبل أيام بتوقيع مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية، لإعادة تأهيل خط النفط كركوك بانياس، في خطوه تكرس دور سوريا بوصفها مقراً إقليمياً للطاقة وجسراً للتعاون والازدهار.

وأوضح علبي أن مجلس الشعب عقد هذا الشهر أولى جلساته، واجتمع تحت قبته سوريون وسوريات من مختلف المحافظات والمكونات والخبرات وفئات المجتمع، وكذلك تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعه أعضاء بينهم سيدتان، لتكتمل بذلك الأعمدة الأساسية للبناء المؤسساتي في المرحلة الانتقالية.

ولفت علبي إلى أن وزارة السياحة أعلنت اليوم عن استقبال البلاد خلال النصف الأول من هذا العام 3.5 ملايين زائر، فيما قفز عدد السياح الأجانب بنسبة 484 بالمئة، وهي مؤشرات ثقة ببلد يستعيد مكانته على خارطة العالم.

وفيما يخص أهالي الضحايا في أحداث السويداء، أكد علبي أن مسار محاسبة المسؤولين عن ‏الانتهاكات التي جرت ‏قد انطلق، فالسويداء في قلب سوريا وصون كرامة أهلها ‏بمكوناتهم كافة واجب ‏وطني لا تهاون فيه، بما في ذلك ضمان عودة المهجرين إلى ‏بيوتهم وحماية حق أبنائهم في التعليم، مشدداً على أن سوريا تمضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية.‏

وبين علبي أن دمشق تتطلع إلى استضافة الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة أبعد ما تكون محطة بروتوكولية بل شاهد حي على تحول تاريخي صنعه السوريون والسوريات بإرادتهم وتضحياتهم، مجدداً التأكيد أن سوريا لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية ‏الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن دول المنطقة وشعوبها.‏

يتبع..