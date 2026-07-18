سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان في جمهورية العراق، وذلك باستخدام الطائرات المسيَّرة والصواريخ، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وتعدٍّ على أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته اليوم السبت، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأشقاء في مواجهة هذه الاعتداءات، مجددة رفضها كل ما من شأنه زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وداعية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين.

وتأتي إدانة وزارة الخارجية والمغتربين السورية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، عقب سلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية.