وزير الخارجية المصري يؤكد لـ باراك أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك، تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مجدداً إدانة مصر للعملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة السورية ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت الثلاثاء الماضي عن وقوع انفجارين قرب ‏وزارة السياحة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31، حيث رصدت قوى الأمن الداخلي عبوتين ناسفتين خلال ‏عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.

في سياق آخر، أوضح البيان أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع في العراق، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندتها لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى جهود الحكومة العراقية في فرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها.

ويأتي الاتصال في إطار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن تطورات الأوضاع في سوريا والعراق، والجهود الرامية إلى دعم استقرار البلدين وتعزيز أمن المنطقة.