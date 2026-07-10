الكويت ترحب بإعلان ترامب بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الكويت-سانا

رحبت دولة الكويت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وجدّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس “تأكيد دعم دولة الكويت لكل الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية، والرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق بالتنمية والازدهار، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

‏وكان الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أنقرة، وتلقى منه رسالة جاء فيها: “اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، ووفقاً للقانون، سيجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً”.