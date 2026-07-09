قطر ترحب ببدء إجراءات أمريكية لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الدوحة-سانا

رحّبت دولة قطر بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الاستقرار في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الخميس، تأكيدها أن هذا الإجراء الأمريكي يُعد خطوة داعمة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وجدد البيان موقف الدوحة الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى أمس الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ ‏الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.‏