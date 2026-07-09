كندا ترحب بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أوتاوا-سانا

رحبت كندا بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأوضح سفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان في منشور على منصة إكس أن ” كندا ترحب بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بإعادة تفعيل حقوق وامتيازات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف: تؤكد كندا بصفتها شريكاً دعمها لتعاون سوريا المتجدد مع الـمنظمة بهدف التخلص الكامل من برنامج الأسلحة الكيميائية وبشكل قابل للتحقق”.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد اليوم الخميس بالتوافق مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس دعماً واسعاً لسوريا، وجهودها في معالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام البائد.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن “الحكومة السورية الجديدة أوفت بالتزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت تدابير ملموسة للتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف” مشيرة إلى ” تغير جوهري في الظروف منذ سقوط النظام البائد، واتخاذ تدابير ملموسة لتفكيك ترسانة المواد المحظورة”.

وجاء اعتماد القرار، الذي قدمته دولة قطر بدعم دبلوماسي من سفارتها في لاهاي، برعاية 66 دولة عضواً من مختلف المجموعات الجغرافية، وهو أكبر عدد من الدول الراعية لمشروع قرار في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن يحظى بتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي.