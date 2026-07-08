روبيو: ترامب يبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”‏

photo 2026 07 08 21 40 06 روبيو: ترامب يبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب"‏

واشنطن-سانا‏

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ‌‏ترامب أبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا من “قائمة الدول ‏الراعية ‏للإرهاب”.‏
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وقال روبيو عبر منصة “إكس”: تمثل هذه الخطوة التاريخية فرصة لفتح آفاق ‌‏جديدة ‏للتعافي والفرص الاقتصادية، بما يمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق ‌‏الازدهار والتنمية.‏
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وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لوكالة رويترز في وقت سابق اليوم: ‌‏إن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس رسمياً بقراره إلغاء هذا التصنيف، مشيراً إلى ‌‏أن الإجراء يتطلب مراجعة من قبل الكونغرس تستمر لمدة 45 يوماً ليصبح القرار ‌‏نافذاً.‏
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والتقى الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم الرئيس ترامب، في ‏مقر انعقاد قمة ‌‏حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرى بحث العلاقات ‌‏السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب ‏مناقشة الأوضاع الإقليمية.‏

وكانت واشنطن أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 ‏جراء سياسات النظام البائد.‏

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