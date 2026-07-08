روبيو: ترامب يبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”‏

واشنطن-سانا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس عزمه إلغاء تصنيف سوريا من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وقال روبيو عبر منصة “إكس”: تمثل هذه الخطوة التاريخية فرصة لفتح آفاق جديدة للتعافي والفرص الاقتصادية، بما يمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق الازدهار والتنمية.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لوكالة رويترز في وقت سابق اليوم: إن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس رسمياً بقراره إلغاء هذا التصنيف، مشيراً إلى أن الإجراء يتطلب مراجعة من قبل الكونغرس تستمر لمدة 45 يوماً ليصبح القرار نافذاً.
والتقى الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم الرئيس ترامب، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرى بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية.
وكانت واشنطن أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 جراء سياسات النظام البائد.