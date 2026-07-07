لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تعبر عن قلقها إزاء التفجير بدمشق وتضامنها مع ضحاياه

لجنة التحقيق الدولية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تعبر عن قلقها إزاء التفجير بدمشق وتضامنها مع ضحاياه

جنيف-سانا

أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تضامنها مع ضحايا التفجير الذي وقع بدمشق اليوم.

وأعربت اللجنة، في بيان، عبر منصة “إكس” عن قلقها البالغ إزاء استهداف المناطق المكتظة بالسكان في سوريا.

وقالت اللجنة: لقد عبّر السوريون، خلال زيارة اللجنة الأخيرة، عن تطلعهم إلى طيّ صفحة العنف، ومواجهة الإفلات من العقاب، وتقف لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى جانبهم.

يشار إلى أن التفجيرين اللذين وقعا صباح اليوم قرب وزارة السياحة بدمشق وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، لاقا إدانات دولية واسعة.

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