الرئيس الفرنسي يجدد التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى ‏جانب سوريا وشعبها

photo 1 2026 07 06 20 41 36 الرئيس الفرنسي يجدد التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى ‏جانب سوريا وشعبها

باريس-سانا

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على التزام بلاده ‏بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة ‏موحدة.‏

وقال الرئيس ماكرون في منشور على منصة‎ ‌‏(‏X‏)،‏ اليوم الإثنين، ‏بمناسبة زيارته الحالية إلى دمشق: ‏أتيت لأؤكد ‏التزام فرنسا ‏بالوقوف إلى جانب الشعب ‏السوري من أجل ‏سوريا ذات سيادة ‏موحدة بتعدديتها، ‏وتنعم بالسلام مع جيرانها‌‏.‏

ودعا الرئيس ماكرون إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار ‏والسلام معاً.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‌‏في ‏استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى ‌‏وصولهم إلى ‏مطار دمشق الدولي‎.‎

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008، ‏وتجسد ‏انتقال العلاقات السورية ـ الفرنسية إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على ‏الاحترام المتبادل، والشراكة المتكافئة.

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