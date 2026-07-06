الرئيس الفرنسي يجدد التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى ‏جانب سوريا وشعبها

باريس-سانا
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة.
وقال الرئيس ماكرون في منشور على منصة (X)، اليوم الإثنين، بمناسبة زيارته الحالية إلى دمشق: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها، وتنعم بالسلام مع جيرانها.
ودعا الرئيس ماكرون إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام معاً.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي.
وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008، وتجسد انتقال العلاقات السورية ـ الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل، والشراكة المتكافئة.