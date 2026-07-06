سوريا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون القنصلي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية

دمشق-سانا

استقبلت وزارة الخارجية والمغتربين السورية وفداً رسمياً رفيع المستوى من وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغتربين في المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال سلسلة اجتماعات عامة وثنائية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، أبرزها الشؤون القنصلية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدّد الجانبان على ضرورة استمرار وتطوير أطر التعاون القائمة، والعمل على تفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة سابقاً، بما يخدم مصالح البلدين.

كما اتفقا على إعادة النظر في بعض بنود الاتفاقيات القائمة، بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاءات حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة، بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين السوري والمغربي.

وعلى هامش الزيارة، عقد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر اجتماعاً ثنائياً مع نظيره في وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغتربين بالمملكة المغربية، بحثا خلاله الملفات القنصلية المشتركة، وسبل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجاليتين في البلدين، إلى جانب آليات تبادل الخبرات والتنسيق الفني بين الإدارتين القنصليتين في الوزارتين.