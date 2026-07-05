الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك

دمشق-سانا



عقدت وزارة الخارجية والمغتربين ورشة عمل مشتركة في مقر الوزارة بدمشق، مع وفد رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.



وتناول الجانبان خلال الورشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.