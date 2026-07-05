الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك

photo 4 2026 07 05 23 01 19 الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك

دمشق-سانا

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين ورشة عمل مشتركة في مقر الوزارة بدمشق، مع وفد رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وتناول الجانبان خلال الورشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

photo 1 2026 07 05 23 01 19 الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك
photo 2 2026 07 05 23 01 19 الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك
photo 3 2026 07 05 23 01 19 الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشترك
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