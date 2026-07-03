فرنسا تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد دعمها لسوريا في مكافحة الإرهاب

باريس-سانا



أدانت فرنسا بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق وأسفر عن سقوط ضحايا.



وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية باسكال كونفافرو في بيان اليوم الجمعة: “تتقدم فرنسا بتعازيها إلى عائلات الضحايا والسلطات السورية، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”، داعية إلى كشف جميع ملابسات هذا الهجوم.



وجدد كونفافرو التأكيد على دعم بلاده لسوريا في مكافحة الإرهاب وفي مساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد.



وتتوالى الإدانات العربية والدولية للتفجير الإرهابي، الذي وقع أمس الخميس وأسفر عن 10 قتلى و21 مصاباً، بينما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.